Giornata del gatto | curiosità sul micio e come festeggiare

Il 17 febbraio si tiene la Giornata del gatto, una ricorrenza dedicata a questi animali. La data nasce per sensibilizzare sull’importanza dei mici nelle case e sui loro diritti. In Italia, milioni di gatti vivono tra le pareti di appartamenti e case, diventando compagni di vita di molte famiglie. Durante questa giornata, i proprietari spesso organizzano giochi e regalano premi ai loro amici pelosi. È un'occasione per mostrare affetto e curare di più i propri gatti domestici. Molti decidono di dedicare loro una giornata speciale.

Si celebra il 17 febbraio, la festa internazionale del gatto. Un animale amatissimo dagli italiani, con milioni di mici domestici che hanno ormai riempito le nostre case. D'altra parte questi felini sono circondati da un alone di fascino e mistero fin dall'antichità: basti pensare a quel vero e proprio culto che avevano nei loro confronti gli antichi Egizi, con la dea Bastet, non a caso, rappresentata con il corpo da donna e la testa da gatto. I gatti amano cacciare, infatti, il loro istinto da predatori, trasforma gli oggetti di piccole dimensioni in prede: tappi, palline e giochini non sono mai al sicuro! Oltre a procacciarsi il cibo, il gatto si è sempre dovuto difendere da prede più grandi e pericolose di lui.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 17 febbraio è la Giornata nazionale del gatto: curiosità e numeri sul felino più amatoIl 17 febbraio, giorno in cui si celebra la Giornata nazionale del gatto, nasce dall’iniziativa di associazioni animaliste per sensibilizzare sul benessere felino.

Giornata Nazionale del Gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il costo di mantenere un gatto in Italia è salito di quasi 150 euro nel 2025, e questa variazione si riflette anche nella Giornata Nazionale del Gatto del 17 febbraio.

