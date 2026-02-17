Giornata Nazionale del Gatto quanto ci costa mantenere un micio oggi | quasi 150 euro in più nel 2025

Il costo di mantenere un gatto in Italia è salito di quasi 150 euro nel 2025, e questa variazione si riflette anche nella Giornata Nazionale del Gatto del 17 febbraio. Secondo le stime, le spese annuali per prendersi cura di un felino sono aumentate, con una spesa media che supera ora i 600 euro. Un esempio concreto sono le spese per cibo, vaccinazioni e cure veterinarie, che incidono significativamente sul bilancio familiare.

Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Secondo un'indagine recente, nel 2025 mantenere un gatto in Italia è costato in media 767 euro l'anno. Negli ultimi sei anni, il numero di famiglie italiane con animali domestici è cresciuto del 22%, riflettendo un legame sempre più forte con i nostri amici a quattro zampe. I proprietari di cani devono affrontare spese più alte del solito.