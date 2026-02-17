Il 17 febbraio è la Giornata nazionale del gatto | curiosità e numeri sul felino più amato
Il 17 febbraio, giorno in cui si celebra la Giornata nazionale del gatto, nasce dall’iniziativa di associazioni animaliste per sensibilizzare sul benessere felino. Quest’anno, in Italia, si stimano circa 7 milioni di gatti domestici, che vivono spesso in appartamenti di città. Molti proprietari dedicano tempo e attenzioni ai loro amici pelosi, che ormai fanno parte della famiglia.
In Italia ogni anno dal 1990 il 17 febbraio si celebra la Giornata nazionale del gatto, un'occasione speciale per celebrare gli animali più diffusi nelle case italiane e per riconoscere la loro importanza nella nostra vita. Felino dall'aria regale. Per gli Egizi i gatti erano animali sacri e ancora oggi godono di questa fama. Infatti, chi ha un micio lo sa, si sentono esseri superiori. Il più delle volte sono proprio lori i veri padroni di casa. Secondo le stime Isat, questo felino dall'aria regale, dall'eleganza naturale e dalla capacità innata di sedurre è presente nel 17,4% delle famiglie italiane, quindi sono poco meno di 12 milioni i gatti nelle nostre case, con una presenza maggiore nelle regioni del Nord.
Giornata Nazionale del Gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025
Il costo di mantenere un gatto in Italia è salito di quasi 150 euro nel 2025, e questa variazione si riflette anche nella Giornata Nazionale del Gatto del 17 febbraio.
Citta’ metropolitana Roma: Giornata nazionale del gatto, grande evento pubblico
La Città metropolitana di Roma ha organizzato un grande evento pubblico per celebrare la Giornata Nazionale del Gatto, che si tiene il 17 febbraio, per sensibilizzare sulla cura dei felini e coinvolgere i cittadini.
Il 17 febbraio è la Festa del Gatto, una giornata italiana dedicata agli amici felini. Una data che si affianca alle tante altre giornate dedicate al gatto e che si svolgono in tutto il mondo.
Giornata Nazionale del Gatto: perché il 17 febbraio si festeggiano i felini. La celebrazione nasce proprio con l'obiettivo di sfatare miti e superstizioni secolari e rinnovare un impegno concreto contro abbandoni e adozioni impulsive
17 febbraio: oggi è la Giornata Nazionale del Gatto. Ma perché proprio questa data? Non è una scelta casuale. Dietro il 17 febbraio c'è una storia fatta di simboli, leggende e… piccole rivincite. La Giornata Nazionale del Gatto nasce ufficialmente nel 1990.