Giornalisti di Fanpage sfruttati e sottopagati la solidarietà di La Russa e Valditara | Inconcepibile

Ignazio La Russa e Giuseppe Valditara hanno condannato il trattamento riservato ai giornalisti di Fanpage, accusandoli di sfruttamento e paghe basse. La loro presa di posizione arriva dopo le denunce di alcuni reporter che hanno raccontato di turni massacranti e compensi insoddisfacenti. La vicenda riguarda una realtà lavorativa difficile, con molti cronisti costretti a lavorare senza adeguate tutele. La solidarietà dei due esponenti politici si è tradotta in parole dure contro le pratiche considerate ingiuste. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

La questione dei giornalisti di Fanpage sottopagati e sfruttati registra la solidarietà del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara. Una vicenda che ha visto l’Inps comminare una pesante sanzione pecuniaria all’editore. La vicenda. Dopo un’ispezione, l’ Inps ha sanzionato Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, per 3,5 milioni di euro per “ contratti farlocchi ” applicati ai giornalisti della testata, diretta da Francesco Cancellato. Lo aveva scritto Libero, spiegando che con tali contratti “il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

