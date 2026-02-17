Giornalisti sottopagati e contratti farlocchi | multa di 3,5 milioni di euro a Fanpage

L’Inps ha multato con 3,5 milioni di euro Fanpage, il sito di informazione diretto da Francesco Cancellato, perché ha scoperto che molti giornalisti lavorano con contratti falsi e pagamenti molto bassi. Durante i controlli, sono emerse irregolarità nelle assunzioni e nel rispetto delle norme sul lavoro. Un esempio concreto riguarda diversi reporter che ricevono compensi inferiori ai minimi previsti dalla legge, senza un regolare contratto a tempo indeterminato.

Multa di 3,5 milioni di euro per "contratti farlocchi". È questo l'esito di un'ispezione effettuata dall'Inps nei confronti di Ciaopeople Srl, editore di Fanpage, il giornale online diretto da Francesco Cancellato di Francesco Curridori – "Il gruppo editoriale riesce a fare risparmi non da poco, circa il 40% rispetto ai normali stipendi di categoria", si legge sul quotidiano Libero che riporta la notizia diffusa dalla Fnsi. "L'applicazione scorretta dei contratti, non rappresenta solo un danno ai colleghi giornalisti, costretti a lavorare con stipendi inferiori e tutele minime, ma è anche un chiaro esempio di concorrenza sleale da parte di aziende che hanno bilanci milionari, pari a quelli dei grandi gruppi editoriali tradizionali", tuona la la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Il senatore Ignazio Zullo, capogruppo FdI in Commissione Lavoro a Palazzo Madama, dichiara: "L'Inps sanziona per 3,5 milioni di euro la testata online Fanpage per i contratti dei suoi giornalisti sottopagati. Da sinistra nessuno si scandalizza e il silenzio è totale."