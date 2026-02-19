Giornalista italiano fermato a Istanbul | Andrea Lucidi in un centro di espulsione Farnesina attiva

Andrea Lucidi, giornalista italiano, è stato fermato a Istanbul a causa di un'operazione di polizia che ha coinvolto anche altri reporter di varie nazionalità. La polizia turca lo ha portato in un centro di espulsione, dove si trova ancora oggi. Il Consolato Generale d’Italia in città ha già avviato le procedure di assistenza per capire le motivazioni del fermo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i colleghi e le associazioni di stampa italiane. La situazione resta ancora in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il Consolato Generale d'Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. Lo comunica la Farnesina. La Farnesina, in raccordo con il Consolato Generale a Istanbul, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare. Il fermo di Lucidi è stato denunciato su Telegram e su X da Donbas Italia, che si definisce "un canale di informazione indipendente" e propone reportage e analisi vicini alle posizioni della Federazione russa.