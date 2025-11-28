Da Milano alle piste da sci | nuovo collegamento diretto in autobus fino a Livigno e Bormio

Milanotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Milano a Livigno. In autobus. Dal prossimo 4 dicembre ci sarà un nuovo servizio che collegherà il capoluogo lombardo con la montagna e la neve dell'Alta Valtellina.Busitalia, società di Trenitalia, ha presentato un nuovo collegamento diretto Milano-Livigno, che unisce la stazione di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

