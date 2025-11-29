La risposta di trump a un giornalista cbs diventa virale
l’incontro tra il presidente e le giornaliste: episodi di insulti e polemiche. Negli ultimi tempi si sono registrati numerosi episodi in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto commenti offensivi e irrispettosi nei confronti di alcune giornaliste, suscitando ampie discussioni pubbliche e critiche sui modi di comunicazione del leader. Questa serie di comportamenti evidenzia un trend di provocazioni che continuano a polarizzare l’opinione pubblica e gli stessi membri della comunità giornalistica. gli episodi più recenti di insulto pubblico ai giornalisti. la controversia con la reporter di CBS. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
La risposta di Trump alla sparatoria di mercoledì 26 novembre, non si è fatta attendere. Il 27 novembre il presidente USA ha dichiarato sul suo social Truth che lavorerà per “sospendere definitivamente” l’immigrazione da tutti i “Paesi del Terzo Mondo per cons - facebook.com Vai su Facebook
"Risposta sarà adeguata", Putin 'avverte' Trump su test nucleari. Pace in Ucraina lontana? Vai su X
Trump insulta una giornalista in diretta dopo le domande sull’attentato a Washington: “Sei stupida?” - Trump attacca una giornalista in diretta dopo le domande sull’attentato di Washington e sugli ingressi degli afghani negli Usa. Riporta affaritaliani.it
La giornalista insultata da Trump non si chiamava “Peggy”. Il depistaggio dei MAGA per difenderlo - La voce secondo cui avrebbe detto “Peggy” è stata lanciata da account MAGA su X senza alcuna base fattuale. Segnala open.online
Da "maiala" a "brutta": l'ultimo insulto di Donald Trump alle giornaliste suscita reazioni in rete - In un post sul social della verità, Donald Trump si è scagliato contro la giornalista del New York Times Katie Rogers dopo che un articolo gli aveva chiesto se stesse mostrando segni di stanchezza. Si legge su msn.com