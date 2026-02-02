Sanremo Can Yaman sarà ospite della prima serata del Festival

Can Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’attore turco, conosciuto per il ruolo di Sandokan, salirà sul palco dopo aver conquistato il pubblico con la serie della Rai. La presenza di Yaman si aggiunge alle sorprese di questa edizione, che promette grandi emozioni.

(Adnkronos) – Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo 2026. Can Yaman, dopo il successo della serie Rai 'Sandokan' – a quanto apprende l'Adnkronos – sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival. La serie, andata in onda in quattro prime serate su Rai1, ha visto l'attore turco vestire i panni della Tigre della Malesia, insieme ad Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. La presenza di Can Yaman al Festival sarà probabilmente l'occasione per parlare della seconda stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera o estate.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

