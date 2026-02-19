Giorgia Meloni è al centro di voci che la vorrebbero in platea a Sanremo 2026, ma senza conferma ufficiale. La notizia si diffonde a pochi giorni dall’apertura del festival, mentre si moltiplicano le indiscrezioni su una possibile presenza della premier tra il pubblico. Alcune fonti parlano di un suo interesse a partecipare alla prima serata, prevista il 24 febbraio, per assistere alle esibizioni dal vivo. La questione rimane però ancora aperta, senza annunci ufficiali da parte degli organizzatori.

A pochi giorni dall’apertura del sipario al Teatro Ariston, il Festival di Sanremo 2026 finisce al centro di una notizia che non riguarda canzoni né cantanti: secondo diverse ricostruzioni giornalistiche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni starebbe valutando la possibilità di sedersi tra il pubblico dell’Ariston nella serata inaugurale del 24 febbraio. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da Palazzo Chigi. Tuttavia, il livello di attenzione attorno all’ipotesi è tutt’altro che superficiale: secondo quanto trapelato, Carlo Conti avrebbe già invitato la premier, in via riservat, e i contatti con l’organizzazione del Festival sarebbero già avviati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giorgia Meloni ospite in platea a Sanremo 2026 nella prima serata? Più di una voce (ma nessuna conferma)

