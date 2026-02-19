Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla serata d' apertura di Sanremo | sarebbe la prima volta nella storia del Festival

Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla serata di apertura di Sanremo, facendo la sua prima apparizione ufficiale al Festival. La notizia circola dopo che Repubblica ha riferito della possibilità che la premier sia presente tra il pubblico dell’Ariston il 24 febbraio. La scelta di Meloni di assistere allo spettacolo potrebbe attirare molta attenzione, considerando il suo ruolo politico e il grande evento musicale. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma l’ipotesi sta già facendo discutere tra gli spettatori e gli organizzatori.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Carlo Conti avrebbe invitato la premier che al momento non ha ancora dato una risposta "Carlo Conti gradirebbe, l'ha invitata lui, in via riservata" si legge sul sito che aggiunge l'attesa di una risposta ancora non arrivata: "Nello staff della leader di FdI si valutano pro e contro". Se così fosse si tratterebbe del primo capo di governo a presenziare all'Ariston per l'evento mediatico più seguito della tv, tra l'altro a poche settimane dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.