Giochi e costruzioni colorate | al centro commerciale arriva la Festa del mattoncino

Domenica 18 gennaio, dalle 15:30 alle 19:30, il centro commerciale Esp di Ravenna ospiterà “La Festa del Mattoncino”. Un’occasione per bambini e adulti di esplorare il mondo dei giochi e delle costruzioni colorate, stimolando la creatività e il divertimento in un ambiente dedicato a tutta la famiglia. L’evento si inserisce tra le iniziative dedicate al tempo libero e alla socializzazione nel centro commerciale.

Domenica 18 gennaio, dalle 15:30 alle 19:30, al centro commerciale Esp di Ravenna si terrà "La Festa del Mattoncino", un evento dedicato a tutta la famiglia e alla creatività di grandi e piccini. Un pomeriggio all’insegna del gioco, con esperienze interattive e attività creative per costruire. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Vetri nei giochi gonfiabili per bambini: terrore al centro commerciale Leggi anche: Arriva la Befana al Centro commerciale Tremestieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. I giochi che non si rompevano mai: la storia della tedesca HABA. Giochi, costruzioni, laboratori: Piace Mattoncini fa centro anche domenica - Il trend positivo registrato nella prima giornata d’apertura della quinta edizione di Piace Mattoncini a Piacenza Expo, si conferma anche nella seconda e conclusiva giornata. piacenzasera.it Ringraziamo il Comune di Cortona per averci invitati a partecipare alla seconda edizione della Mostra del Giocattolo d' Epoca e del Modellismo. Abbiamo preso parte alla mostra con una piccola selezione di giochi di costruzioni in legno. Alla prossima edizion - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.