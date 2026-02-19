Giocava alla Playstation quando fu molestato | condanna per un talent scout 46enne

F.M., un talent scout di 46 anni di Bologna, ha subito una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere. La sentenza arriva dopo che è stato riconosciuto colpevole di aver molestato un ragazzino mentre giocava alla Playstation a casa sua. Le indagini hanno accertato che l’uomo ha approfittato della situazione per commettere atti sessuali non consensuali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla pericolosità di persone che si nascondono dietro ruoli di fiducia. La giudizia ha confermato la gravità delle accuse.

La vittima aveva 11 anni all'epoca dei fatti. Il pm aveva chiesto 5 anni. Il giudice riconosce l'aggravante per minore di 14 anni e dispone una provvisionale da 10mila euro È stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione un talent scout bolognese di 46 anni, F.M., accusato di violenza sessuale su un minore. La sentenza è stata pronunciata in rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi. Il pm Luca Venturi, aveva chiesto una condanna a 5 anni. La vittima, che all'epoca dei fatti aveva 11 anni (oggi è maggiorenne), ha denunciato l'episodio diversi anni dopo. Secondo il racconto fornito agli inquirenti, le molestie sarebbero avvenute nell'abitazione dell'uomo, conoscente dei genitori del minore, mentre il ragazzino stava giocando alla Playstation.