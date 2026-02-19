Giocava alla Playstation quando fu molestato | condanna per talent scout 46enne

F.M., un talent scout di 46 anni di Bologna, ha subito una condanna di tre anni e quattro mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver molestato un giovane mentre giocava alla PlayStation. La vittima, un ragazzo di 15 anni, aveva raccontato di aver subito avances inaspettate durante un incontro tra amici. Le indagini hanno messo in luce comportamenti inappropriati dell’uomo, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

La vittima aveva 11 anni all’epoca dei fatti. Il pm aveva chiesto 5 anni. Il giudice riconosce l’aggravante per minore di 14 anni e dispone una provvisionale da 10mila euro È stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione un talent scout bolognese di 46 anni, F.M., accusato di violenza sessuale su un minore. La sentenza è stata pronunciata in rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi. Il pm Luca Venturi, aveva chiesto una condanna a 5 anni. La vittima, che all’epoca dei fatti aveva 11 anni (oggi è maggiorenne), ha denunciato l’episodio diversi anni dopo. Secondo il racconto fornito agli inquirenti, le molestie sarebbero avvenute nell’abitazione dell’uomo, conoscente dei genitori del minore, mentre il ragazzino stava giocando alla Playstation.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

