Giardini Govi | cosa prevede il nuovo progetto di riqualificazione

Il 19 febbraio, la quinta commissione del Comune di Genova ha discusso del progetto di riqualificazione dei Giardini Govi, avviato per migliorare gli spazi verdi cittadini. La causa principale del progetto è la necessità di riparare le aree danneggiate e rendere il parco più accessibile. Durante l’incontro, sono stati presentati i lavori previsti, come il rifacimento dei camminamenti e l’installazione di nuove panchine. La commissione ha approvato le prime fasi del piano, che coinvolgerà anche la piantumazione di nuove piante.

Giovedì 19 febbraio si è tenuta la quinta commissione consiliare del Comune di Genova per fare il punto sul percorso di rigenerazione dei Giardini Govi. Al centro della seduta, la presentazione della bozza progettuale che prevede il ritorno dello skate park all'interno del parco pubblico, trasformando l'area in un polo sportivo e sociale di riferimento per tutta la città. Un incontro attraverso il quale la pubblica amministrazione ha condiviso il progetto in una fase ancora preliminare, coivolgendo Ireti, i comitati dei genitori, il Municipio e l'associazione Friends of Genova. I progettisti hanno illustrato le linee guida dell'intervento.