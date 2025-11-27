Prima della Scala | la cena di gala affidata a Davide Oldani chef due stelle Michelin Il menu della serata

Milano, 27 novembre 2025 - Sarà Davide Oldani, due stelle Michelin e stella verde per la sostenibilità al ristorante ‘D'O’ di Cornaredo, in provincia di Milano, a firmare il menu della cena di gala più importante dell'anno, quella per la Prima della Scala, in programma come da tradizione il 7 dicembre, giorno di Sant’Amborgio. "È un privilegio poter onorare la mia città natale con la mia cucina. Amo Milano in ogni suo aspetto, e l’appuntamento del 7 dicembre racchiude tutto ciò che di bello può offrire: cultura, musica, canto e, a corollario, il cibo. Il menu è stato pensato con alcuni tocchi milanesi su una base di cucina italiana classica", commenta con grande emozione lo chef Oldani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

