Germania al riarmo e nuova Nato europea | lo scenario che preoccupa Washington

La decisione della Germania di aumentare le spese militari ha suscitato preoccupazione negli Stati Uniti, temendo un rafforzamento della presenza militare europea. Berlino ha annunciato un incremento di investimenti nel settore difensivo, puntando a modernizzare le forze armate. Questa scelta potrebbe portare a una ridefinizione delle alleanze nel continente e a una maggiore autonomia della NATO europea. Washington osserva con attenzione i sviluppi, mentre in Germania si discute sulle conseguenze di questa svolta. La questione rimane al centro del dibattito internazionale.

Il riarmo della Germania segna un possibile punto di svolta negli equilibri strategici del continente. Friedrich Merz sta imprimendo un’accelerazione alla ricostruzione della capacità militare tedesca, una scelta che negli Stati Uniti viene osservata con crescente diffidenza. Berlino, rafforzando le proprie forze armate, sarebbe inevitabilmente spinta a consolidare l’asse con Francia e Regno Unito, le uniche due potenze europee dotate di strutture militari pienamente operative e proiettate su scala globale. A questo blocco si aggiunge la Polonia, forte di un consistente numero di effettivi e di una postura storicamente orientata alla difesa del confine orientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

