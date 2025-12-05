Centrale al Caleotto | Il progetto è cambiato lo scenario è diverso Serve una nuova istruttoria
Il progetto della centrale di cogenerazione al Caleotto è sostanzialmente diverso da quello valutato finora dagli enti. È quanto emerge dalla nuova analisi tecnica dell'ingegner Giacomo Mainetti, commissionata dai consiglieri comunali Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) e Lorella Cesana (Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
POLITICA - Centrale del Caleotto. Cesana e Valsecchi chiedono di sospendere la delibera di variante urbanistica https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/centrale-del-caleotto-cesana-e-valsecchi-chiedono-di-sospendere-la-delibera-di-variante-urbanisti - facebook.com Vai su Facebook
Centrale del Caleotto. Azione: “Come è possibile che nessuno abbia rilevato le incongruenze?” lecconotizie.com/politica/lecco… via @lecco Notizie Vai su X
Centrale del Caleotto. Azione: “Come è possibile che nessuno abbia rilevato le incongruenze?” - “Nello Studio Preliminare Ambientale presentato alla Regione c’è grossolano errore di calcolo che sovrastima di un fattore mille le emissioni di CO e NOx nella situazione attuale” LECCO – Non smette ... Secondo msn.com
Centrale del Caleotto, anche il Consiglio Comunale chiede il monitoraggio dell’iter - Acinque ha inviato a Regione la documentazione richiesta, Gattinoni: “Attendiamo di sapere se l’errore individuato inficerà o meno tutto l’iter” LECCO – Alla fine, tutti d’accordo. Da msn.com