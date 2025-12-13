Infortunio Dumfries ad Appiano regna la paura | la caviglia non migliora! Lo scenario che preoccupa la dirigenza e Chivu

L'infortunio di Dumfries preoccupa l'Inter e l'intera dirigenza di Appiano. La caviglia dell'olandese non mostra segnali di miglioramento, alimentando preoccupazioni per la sua presenza nelle prossime gare. Ecco le ultime aggiornamenti sulle condizioni del giocatore e le ripercussioni sul reparto.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, ad Appiano regna la paura: la caviglia non migliora! Le ultime sulle condizioni dell’olandese. Un alone di mistero e una crescente apprensione avvolgono l’ambiente di Appiano Gentile. Il protagonista involontario è Denzel Dumfries, la cui assenza dai campi si sta prolungando ben oltre le peggiori aspettative. L’esterno olandese, pedina fondamentale per le corsie laterali nello scacchiere tattico di Cristian Chivu, è fermo con il “motore spento” e senza una data di rientro certa. Quello che preoccupa maggiormente l’Inter non è solo lo stop in sé, quanto l’assenza di una diagnosi precisa che spieghi il persistere del problema. Internews24.com

Inter, mistero Dumfries: è ancora out e non volerà a Riad per la Supercoppa - Fermo da metà novembre dopo l’infortunio alla caviglia in Nazionale, quando rientrò all'improvviso a Milano dal ritiro ... msn.com