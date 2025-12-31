Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica | Giovani siate coraggiosi La Repubblica siamo noi Il testo integrale

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica invita i giovani alla responsabilità e al coraggio, sottolineando che la Repubblica si costruisce e si alimenta con l’impegno di tutti. In un anno caratterizzato da sfide e incertezze, le parole del presidente ci ricordano l’importanza di mantenere fiducia nel futuro e di contribuire con senso di responsabilità al bene comune.

Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

