Il discorso di fine anno del presidente della Repubblica | Giovani siate coraggiosi La Repubblica siamo noi Il testo integrale
Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica invita i giovani alla responsabilità e al coraggio, sottolineando che la Repubblica si costruisce e si alimenta con l’impegno di tutti. In un anno caratterizzato da sfide e incertezze, le parole del presidente ci ricordano l’importanza di mantenere fiducia nel futuro e di contribuire con senso di responsabilità al bene comune.
Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi – Il video
Leggi anche: Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi
Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica.
Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it
Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Ripugnante il rifiuto di chi nega la pace" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno. notizie.it
Mattarella nel discorso di fine anno punta sulla pace : "Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore" - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo ... msn.com
La Stampa. . Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno: "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno - che vi giudica sen - facebook.com facebook
Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace, giovani siate esigenti” x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.