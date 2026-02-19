Genova piove in tutta la città e l' acqua fa crollare un muraglione sotto un condominio 52 persone evacuate nella notte
A Genova, un forte acquazzone ha provocato il crollo di un muro vicino a un condominio, costringendo 52 persone a lasciare le loro case durante la notte. La pioggia intensa si è abbattuta sulla città, causando allagamenti e danni in varie zone. In particolare, il crollo si è verificato a causa del rapido accumulo d’acqua sulle colline circostanti, che ha indebolito la struttura. I soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza gli abitanti e valutare la stabilità dell’edificio. La città si prepara ad affrontare ulteriori rovesci.
Paura nella notte al Lagaccio, quartiere di genova, dove un muraglione ha parzialmente ceduto mettendo a rischio la stabilità di un palazzo tra via Napoli e l’ex caserma Gavoglio. L’allarme è scattato poco dopo le 23 per il cedimento di un muro di contenimento che ha fatto franare il terrapieno di un condominio nella zona sopra il nuovo parco. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile. In via precauzionale, per le eventuali ripercussioni sulla stabilità dell’edificio, è stata decisa l’evacuazione dell’intero palazzo, il civico 72 di via Napoli, accessibile da una strada privata, i cui fondi poggiano proprio sul terreno sprofondato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Crolla muraglione vicino a un palazzo, 42 persone evacuateUn muro di contenimento vicino a un palazzo a Genova è crollato mercoledì sera in via Napoli, nel quartiere del Lagaccio.
Osimo, incendio in condominio: sei famiglie evacuate nella notte, allarme sicurezza impianti elettrici.Questa notte, un incendio scoppiato in un condominio di Osimo ha spinto sei famiglie a evacuare le proprie case.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ferragosto, dove piove? Allerta gialla a Milano, Cagliari, Genova e Campania: le previsioni meteo per il 15 agostoIl C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si e riunito questo pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta meteo gialla per temporali dalle 15.00 di oggi, giovedi 14 agosto, alle 00.59 ... ilmessaggero.it
Caldo, temperature alte tutta la settimana (fino a 35 gradi). Ma il maltempo non si arrende: dove e quando pioveUna situazione piuttosto analoga sarà anche quella di giovedì 17, dove ancora una volta caldo e solo saranno i fattori caratterizanti la maggior parte delle ore della giornata. Tuttavia, anche in ... ilmessaggero.it
Questa mattina la sindaca Silvia Salis ha effettuato un sopralluogo. “Genova è una città fragile, quando piove è esposta a questo tipo di eventi. Il Comune sta facendo tutto il possibile per assistere queste persone anche se si tratta di una strada privata”, ha dett facebook