A Genova, un forte acquazzone ha provocato il crollo di un muro vicino a un condominio, costringendo 52 persone a lasciare le loro case durante la notte. La pioggia intensa si è abbattuta sulla città, causando allagamenti e danni in varie zone. In particolare, il crollo si è verificato a causa del rapido accumulo d’acqua sulle colline circostanti, che ha indebolito la struttura. I soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza gli abitanti e valutare la stabilità dell’edificio. La città si prepara ad affrontare ulteriori rovesci.

Paura nella notte al Lagaccio, quartiere di genova, dove un muraglione ha parzialmente ceduto mettendo a rischio la stabilità di un palazzo tra via Napoli e l’ex caserma Gavoglio. L’allarme è scattato poco dopo le 23 per il cedimento di un muro di contenimento che ha fatto franare il terrapieno di un condominio nella zona sopra il nuovo parco. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile. In via precauzionale, per le eventuali ripercussioni sulla stabilità dell’edificio, è stata decisa l’evacuazione dell’intero palazzo, il civico 72 di via Napoli, accessibile da una strada privata, i cui fondi poggiano proprio sul terreno sprofondato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, piove in tutta la città e l'acqua fa crollare un muraglione sotto un condominio, 52 persone evacuate nella notte

