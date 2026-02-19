Crolla muraglione vicino a un palazzo 42 persone evacuate

Un muro di contenimento vicino a un palazzo a Genova è crollato mercoledì sera in via Napoli, nel quartiere del Lagaccio. La causa è ancora da chiarire, ma il cedimento ha causato paura tra i residenti. Il crollo ha provocato il caos e ha portato all’evacuazione di 42 persone che abitano nelle vicinanze. Nessuno si è ferito, ma le autorità hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Allarme dopo le 23 di mercoledì sera in via Napoli, nel quartiere genovese del Lagaccio, dove è parzialmente crollato un muro di contenimento tra la ex caserma Gavoglio e la strada. Si tratta di parte del basamento del palazzo del civico 72: è stato dunque necessario evacuare l'intero condominio, ovvero 42 persone, un intervento complicato dal maltempo che si è abbattuto sulla città nelle ore immediatamente successive. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile del Comune di Genova. Fortunatamente non si registrano feriti. Gli sfollati hanno passato la notte presso amici e parenti, o in alloggi forniti dalla protezione civile.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Crolla muraglione, un morto vicino Roma Incendio nella notte in un palazzo di via Crespi: dodici persone evacuate, sette persone portate in ospedaleQuesta notte, un incendio scoppiato in via Crespi a Milano ha costretto all’evacuazione di dodici persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crolla muraglione vicino a un palazzo, 42 persone evacuate; Paura a Montesacro, crolla un muro sul dehors di un ristorante: clienti in fuga dal locale; Crolla muraglione, un morto vicino a Roma; Crolla muro su palazzo a Formello (Rm), morto 58enne, vicino: nessuna manutenzione. RAINEWS * ULTIM’ORA: «CROLLA MURAGLIONE, UN MORTO VICINO A ROMA» x.com Crolla parte di un muro a Marina di Vietri sul Mare: edificio della Provincia di Salerno, nessun ferito facebook