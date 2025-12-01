Caso Manetti interrogazione FdI | Era in agenda l’incontro col prefetto?

Chiarimenti sui referti medici, che attestavano il suo stato di malessere, e su quali auto - se di proprietà privata o se della Regione Toscana - il governatore Giani andò sul posto. Questi alcuni punti su cui l’intero gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana interroga il presidente della giunta e l’assessore competente riguardo al cosiddetto ‘caso Manetti’, la ex capo di gabinetto e adesso nuovo assessore alla cultura della Regione che il 13 ottobre venne multata per aver transitato in corsia d’accelerazione sull’autostrada A11 e alla quale è stata sospesa la patente e comminata una multa già pagata (con tanto di ritiro del ricorso al giudice di Pace). 🔗 Leggi su Lanazione.it

