Caso Manetti interrogazione FdI | Era in agenda l’incontro col prefetto?
Chiarimenti sui referti medici, che attestavano il suo stato di malessere, e su quali auto - se di proprietà privata o se della Regione Toscana - il governatore Giani andò sul posto. Questi alcuni punti su cui l’intero gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana interroga il presidente della giunta e l’assessore competente riguardo al cosiddetto ‘caso Manetti’, la ex capo di gabinetto e adesso nuovo assessore alla cultura della Regione che il 13 ottobre venne multata per aver transitato in corsia d’accelerazione sull’autostrada A11 e alla quale è stata sospesa la patente e comminata una multa già pagata (con tanto di ritiro del ricorso al giudice di Pace). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
(? di Roberto De Ponti) Il presidente della Regione dovrebbe anticipare tutti e tutto e raccontare la propria versione sul caso che ha interessato la neo assessora Cristina Manetti. Altrimenti, pur in un mondo che dimentica tutto, rischia di trovarsi perennement - facebook.com Vai su Facebook
Caso Manetti-Giani: Pd li scarica in diretta tv. Presidente riferisca in Consiglio lavocedelpatriota.it/caso-manetti-g… via @vocedelpatriota Vai su X
Il caso della patente ritirata a Manetti, FdI: “Schlein dica se difende Giani” - Dal centrosinistra solo la voce dei Cinque Stelle: ... Si legge su lanazione.it
Interrogazione dell'On. La Porta sul 'caso Manetti' - E adesso il Presidente Giani come giustifica che il giorno del ... Segnala nove.firenze.it
Ritiro della patente alla capa di gabinetto di Giani, “il governatore toscano intervenne con polizia e Prefetto”. FdI: “Ingerenza” - Il governatore toscano intervenne personalmente dopo il ritiro della patente alla sua capa di gabinetto. Si legge su ilfattoquotidiano.it