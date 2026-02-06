Genova Antifascista annuncia nuova manifestazione alla Foce

Genova Antifascista ha annunciato una nuova manifestazione per il prossimo sabato 14 febbraio. Il corteo partirà alle 16:30 dalla zona della Foce, tra piazza Alimonda e le vie intorno. I manifestanti si riuniranno per una protesta che coinvolgerà diverse strade del quartiere. La polizia ha già predisposto controlli e misure di sicurezza. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole e senza incidenti finora previsti.

Genova Antifascista ha annunciato una nuova manifestazione con corteo nella zona della Foce, tra piazza Alimonda e vie limitrofe sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 16:30. Si tratta della quarta manifestazione nel giro di pochi mesi contro la presenza della sede di CasaPound in via Montevideo.

