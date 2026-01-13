L’attrice 53 anni convive con la sclerosi multipla dal 2018 | Non ho mollato e ora sono libera da ricadute Guardo al futuro con più gentilezza

L’attrice, 53 anni, convive con la sclerosi multipla dal 2018. Dopo anni di tentativi e perseveranza, ha trovato la terapia adatta, riuscendo a vivere senza ricadute. Ora guarda al futuro con ottimismo e serenità, condividendo la sua esperienza di resilienza e speranza. La sua storia dimostra come la determinazione possa fare la differenza nel percorso di gestione di questa condizione.

« «Ci sono voluti molti anni e tanti tentativi a vuoto, ma non ho mollato. Sono libera da ricadute. Ho finalmente trovato la terapia giusta per me ». Così racconta Selma Blair, affetta da sclerosi multipla dal 2018, al magazine New Beauty. Accanto a lei, come sempre, il suo cane di assistenza Scout. «Vorrei avere sempre più energia, ma non sono Richard Simmons!» scherza l’attrice durante l’intervista. Poi aggiunge: « Dobbiamo essere noi stessi a dare il buon esempio, a portare gioia». Guardando al futuro, la 53enne esprime un cauto ottimismo: « Spero in un 2026 più bello, una pagina nuova. La gente è spesso bloccata dalle paure, ma siamo ancora qui. 🔗 Leggi su Iodonna.it

All'attrice americana, 53 anni, è stata diagnosticata la malattia nel 2018. Oggi Selma Blair conferma in una nuova intervista che il suo stato di salute è finalmente stabile e racconta com'è arrivata a questo insperato traguardo - facebook.com facebook

