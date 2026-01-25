La sclerosi multipla è una malattia cronica che interessa circa 144.000 persone in Italia, compromettendo il sistema nervoso centrale. Recentemente, sono state sviluppate nuove strategie mirate a potenziare il sistema immunitario, offrendo potenzialmente maggiori possibilità di gestione e trattamento della condizione. Questo approccio rappresenta un passo importante nella ricerca e nella cura della sclerosi multipla, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Sono circa 144mila le persone colpite in Italia dalla sclerosi multipla, patologia cronica che colpisce il sistema nervoso centrale. Oggi, grazie all’evoluzione dei farmaci e alla ricerca in neuroscienze, è tra le malattie neurologiche con più terapie approvate disponibili, oltre 20, e un paziente con sclerosi multipla ha un’aspettativa di vita appena inferiore a quella di una persona sana. Un nuovo filone di ricerca sta approfondendo i meccanismi anti-infiammatori naturali del sistema immunitario, per creare una nuova classe di farmaci che possano potenziare questi meccanismi senza ridurre l’efficacia del sistema immunitario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Una nuova strategia per la sclerosi multipla: potenziare il sistema immunitario

Ricerca, spiragli per la Sclerosi Multipla: una molecola aiuta a riparare il sistema nervosoUna recente ricerca ha identificato il bavisant, una molecola già utilizzata per i disturbi del sonno, come possibile candidato per la riparazione del sistema nervoso nella Sclerosi Multipla.

Sclerosi multipla: individuata una molecola che potrebbe favorire la riparazione del sistema nervosoRecenti studi hanno identificato una molecola potenzialmente in grado di favorire la riparazione del sistema nervoso nei pazienti con sclerosi multipla, in particolare nelle forme progressive della malattia.

