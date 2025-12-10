Avellino sinergia tra SOS Impresa e Comune | firmato protocollo per le vittime di usura e racket

Avellinotoday.it | 10 dic 2025

L’Associazione SOS Impresa Avellino APS e il Comune di Avellino hanno firmato un protocollo di intesa per promuovere la legalità e contrastare usura e racket. Questa collaborazione mira a tutelare le vittime di attività criminali, rafforzando le azioni di prevenzione e supporto sul territorio.

L’Associazione SOS Impresa Avellino APS comunica la sottoscrizione, da parte del Comune di Avellino, del Protocollo di Intesa a favore della Legalità e contro la delinquenza, approvato con deliberazione commissariale. Il nuovo accordo rafforza il rapporto di cooperazione tra l’associazione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

