Avellino sinergia tra SOS Impresa e Comune | firmato protocollo per le vittime di usura e racket

L’Associazione SOS Impresa Avellino APS e il Comune di Avellino hanno firmato un protocollo di intesa per promuovere la legalità e contrastare usura e racket. Questa collaborazione mira a tutelare le vittime di attività criminali, rafforzando le azioni di prevenzione e supporto sul territorio.

L'Associazione SOS Impresa Avellino APS comunica la sottoscrizione, da parte del Comune di Avellino, del Protocollo di Intesa a favore della Legalità e contro la delinquenza, approvato con deliberazione commissariale. Il nuovo accordo rafforza il rapporto di cooperazione tra l'associazione e.

Si è concluso l'iter avviato nello scorso mese di aprile per l'ingresso nel Consorzio ASI di Confindustria Avellino. L'associazione siederà come socio accanto ai sindaci nel prossimo Consiglio Generale, con l'obiettivo di creare una sinergia tra imprese e istituzi

Avellino, patto anti corruzione tra Comune e Sos Impresa: eventi e supporto alle vittime del racket - La notizia arriva proprio nella giornata internazionale contro la corruzione: il Comune di Avellino ha siglato un protocollo d'intesa con l'associazione antiracket Sos Impresa.