Gb | polizia ex principe Andrea arrestato ' per condotta illecita in pubblico ufficio'
La polizia britannica ha arrestato l’ex principe Andrea, di circa sessant’anni, nel Norfolk, a causa di una condotta considerata illecita in pubblico. L’arresto è avvenuto oggi, 19 febbraio, e le autorità stanno eseguendo perquisizioni in diverse case situate tra Berkshire e Norfolk. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto perché l’arrestato è un membro della famiglia reale. Gli investigatori continuano a indagare, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla posizione dell’uomo coinvolto.
Londra, 19 feb. (Adnkronos) - "Oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l'accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk". Lo ha dichiarato la polizia britannica in merito all'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. "Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia". La polizia della Thames Valley ha dichiarato in precedenza di stare esaminando le accuse secondo cui una donna sarebbe stata trafficata nel Regno Unito da Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew, e sostiene che quest'ultimo avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere caduto in disgrazia mentre era in carica come inviato commerciale del Regno Unito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Arrestato Andrea, il fratello del re Carlo: la polizia a casa dell’ex principe
L'ex principe Andrea è stato arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham: «Ha condiviso informazioni con Epstein»L’ex principe Andrea è stato arrestato a Sandringham dopo che la polizia ha trovato prove di condivisione di informazioni con Jeffrey Epstein.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Epstein, Buckingham Palace rompe il silenzio: Re Carlo pronto a collaborare; La polizia britannica sta valutando le accuse di fuga di rapporti riservati da parte di Andrew a Jeffrey Epstein; L’ex principe Andrea avrebbe dovuto essere indagato dalla polizia britannica; Caso Epstein William e Kate | Siamo sconvolti Preoccupazione per le vittime Re Carlo | Pronto a collaborare con la polizia.
Gb: polizia, ex principe Andrea arrestato 'per condotta illecita in pubblico ufficio'Londra, 19 feb. (Adnkronos) - Oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l'accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari i ... iltempo.it
L’ex principe Andrew è stato arrestato in Gb dopo le rivelazioni degli Epstein FilesRoma, 19 feb. (askanews) – Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, è stato arrestato con l’accusa di abuso di ufficio nell’ambito di un’inchiesta sul caso Epstein: è quanto riporta la Bbc. I ... askanews.it
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - L'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra facebook
Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea x.com