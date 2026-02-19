Gb | polizia ex principe Andrea arrestato ' per condotta illecita in pubblico ufficio'

La polizia britannica ha arrestato l’ex principe Andrea, di circa sessant’anni, nel Norfolk, a causa di una condotta considerata illecita in pubblico. L’arresto è avvenuto oggi, 19 febbraio, e le autorità stanno eseguendo perquisizioni in diverse case situate tra Berkshire e Norfolk. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, soprattutto perché l’arrestato è un membro della famiglia reale. Gli investigatori continuano a indagare, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla posizione dell’uomo coinvolto.

Londra, 19 feb. (Adnkronos) - "Oggi (192) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l'accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk". Lo ha dichiarato la polizia britannica in merito all'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. "Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia". La polizia della Thames Valley ha dichiarato in precedenza di stare esaminando le accuse secondo cui una donna sarebbe stata trafficata nel Regno Unito da Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew, e sostiene che quest'ultimo avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere caduto in disgrazia mentre era in carica come inviato commerciale del Regno Unito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

