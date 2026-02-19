Board of Peace c’è anche la Fifa Trump | Porterà le star del calcio a Gaza
Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha partecipato al Board of Peace, convocato da Donald Trump, per discutere di pace in Medio Oriente. La presenza di Infantino è stata motivata dalla volontà di coinvolgere le star del calcio in un messaggio di unità e speranza. Trump ha affermato che questa iniziativa potrebbe portare i più grandi giocatori del mondo a Gaza, promuovendo un'azione simbolica contro i conflitti. La riunione si è svolta in un clima serrato e teso, con molte questioni aperte.
(Adnkronos) – C'è anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, seduto nel Board of Peace guidato da Donald Trump. Nel primo meeting dell'organismo creato dal presidente degli Stati Uniti, tra i leader di numerosi paesi spicca anche il numero 1 della federcalcio mondiale. "La Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza, si occuperà
