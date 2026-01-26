Melania Trump e i 75 milioni di dollari di Amazon | perché il suo documentario è già un caso politico

Il documentario su Melania Trump, finanziato con 75 milioni di dollari da Amazon, ha suscitato attenzione nel panorama politico e mediatico. Tra investimenti pubblicitari significativi e aspettative di successo, questa produzione si inserisce in un contesto di grande interesse pubblico e politico. Analizzare le ragioni di questo progetto permette di comprendere meglio le dinamiche tra intrattenimento, politica e investimenti digitali.

Dagli investimenti pubblicitari da record al timore di un flop clamoroso al botteghino: ecco cosa si nasconde davvero dietro Melania, il docufilm più discusso del momento Nel panorama cinematografico attuale, le cifre che ruotano attorno a "Melania", il nuovo documentario sulla First Lady, hanno dell'incredibile. Secondo le rivelazioni di Matt Belloni su Puck, AmazonMGM avrebbe messo sul piatto ben 35 milioni di dollari solo per la promozione. Se aggiungiamo i 40 milioni spesi per l'acquisto del titolo, arriviamo a un totale di 75 milioni di dollari.

«A New York sono stati prenotati solo pochi posti». Questa frase, riportata da Rob Shuter, insider di Hollywood, rende bene l'idea del clima che si respira attorno a "Melania", il documentario su Melania Trump in arrivo nelle sale il 30 gennaio.

