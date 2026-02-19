Gatti lascia la Juve? Fissato il prezzo per la cessione Contatti con il Lione
La Juventus ha deciso di vendere Gatti dopo aver stabilito il prezzo di cessione. La decisione deriva dal desiderio del club di fare cassa e di rinnovare la linea difensiva. Il Lione ha mostrato interesse e ha avviato trattative con il difensore italiano, che ha conquistato il tecnico Fonseca. Gatti, 25 anni, è considerato una pedina importante nel mercato di gennaio. I contatti tra le parti continuano, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del giocatore.
Il tecnico Fonseca stima il difensore classe 1998. La crisi difensiva della Juventus è sotto la lente d'ingrandimento alla Continassa. I numeri sono impietosi: 13 reti incassate nelle ultime 4 gare ufficiali tra campionato e coppe hanno trasformato la retroguardia bianconera nel grande imputato della stagione. Dal pari con la Lazio alla caduta nel Derby d'Italia, fino alle pesanti batoste contro Atalanta (3-0) e Galatasaray (5-2), la tenuta del pacchetto arretrato è crollata, rendendo inevitabile una profonda ristrutturazione estiva.
Perché Gatti può partire e quanto chiede la Juventus per il cartellino: gli scenari; Bremer infortunato, lascia il campo per Gatti: cosa è successo durante Galatasaray-Juve; Retroscena Juve, a gennaio telefonata Gatti-Allegri: svelato perché il Milan non ha affondato; Juve, Gatti recuperato: la scelta più probabile in difesa. Conceicao, Vlahovic, Thuram: i dubbi di formazione.
