Gatti lascia la Juve? Fissato il prezzo per la cessione Contatti con il Lione

Da juventusnews24.com 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha deciso di vendere Gatti dopo aver stabilito il prezzo di cessione. La decisione deriva dal desiderio del club di fare cassa e di rinnovare la linea difensiva. Il Lione ha mostrato interesse e ha avviato trattative con il difensore italiano, che ha conquistato il tecnico Fonseca. Gatti, 25 anni, è considerato una pedina importante nel mercato di gennaio. I contatti tra le parti continuano, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del giocatore.

. Il tecnico Fonseca stima il difensore classe 1998. La crisi difensiva della Juventus è sotto la lente d’ingrandimento alla Continassa. I numeri sono impietosi:  13 reti incassate nelle ultime 4 gare ufficiali  tra campionato e coppe hanno trasformato la retroguardia bianconera nel grande imputato della stagione. Dal pari con la Lazio alla caduta nel Derby d’Italia, fino alle pesanti batoste contro Atalanta (3-0) e Galatasaray (5-2), la tenuta del pacchetto arretrato è crollata, rendendo inevitabile una profonda ristrutturazione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

