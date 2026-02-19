Gatti lascia la Juve? Fissato il prezzo per la cessione Contatti con il Lione

La Juventus ha deciso di vendere Gatti dopo aver stabilito il prezzo di cessione. La decisione deriva dal desiderio del club di fare cassa e di rinnovare la linea difensiva. Il Lione ha mostrato interesse e ha avviato trattative con il difensore italiano, che ha conquistato il tecnico Fonseca. Gatti, 25 anni, è considerato una pedina importante nel mercato di gennaio. I contatti tra le parti continuano, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del giocatore.