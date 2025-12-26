Raspadori resta uno dei prezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il ritorno in Serie A è possibile: fissato il prezzo dall’Atletico Il calciomercato di gennaio si avvicina rapidamente e tra i nomi che potrebbero tornare protagonisti in Serie A c’è quello di Raspadori. L’attaccante italiano, attualmente all’Atletico Madrid, è finito nel mirino della Roma, che valuta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Raspadori ritorna in Serie A? L’Atletico Madrid ha fissato il prezzo per la cessione dell’italiano. Ecco i dettagli

Leggi anche: Raspadori Serie A, possibile duello fra due italiane per l’italiano. L’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una sua cessione

Leggi anche: Raspadori, l’Atletico Madrid fissa il prezzo. Per rivedere in Serie A l’ex obiettivo della Juventus servirà sborsare questa cifra. Tutti i dettagli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Raspadori l’Atletico Madrid fissa il prezzo Per rivedere in Serie A l’ex obiettivo della Juventus servirà sborsare questa cifra Tutti i dettagli.

Serie A: niente Juve, Raspadori firma con un’altra big - L’Atletico e la Juventus sono sulle sue tracce, ma un’altra squadra è pronta ad inserirsi nelle prossime settimane Il Napoli non chiude le porte ad una ... calciomercato.it

Raspadori, dialogo ottimo con l'Atletico Madrid: apertura del Napoli, ma serve uno sforzo - L'Atetico Madrid vuole fare incetta di colpi dalla Serie A e dopo aver pescato dall'Atalanta ora starebbe spingendo fortemente per prelevare Giacomo Raspadori dal Napoli. tuttomercatoweb.com

? GASPERINI HA CHIESTO E LA ROMA HA FATTO! NON CREDERAI A QUELLO CHE LA ROMA STA PREPARANDO...

Raspadori ritorna in Italia Il punto x.com

406 minuti in tutta la stagione. 11 partite, nessun gol e due assist, in 208 minuti nella Liga. Praticamente è come avesse giocato due partite per intero e una mezz'oretta Raspadori è pronto a tornare in Italia, l'Atletico non lo reputa incedibile: https://fanpa.ge/33 - facebook.com facebook