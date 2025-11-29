Ederson Juve possibile ritorno di fiamma per il brasiliano! A fine stagione dirà addio all’Atalanta già fissato il prezzo per la sua cessione | la cifra

Ederson Juve, il centrocampista brasiliano è pronto a lasciare Bergamo a fine stagione secondo il procuratore, ma la Dea alza il muro sul prezzo. Il centrocampo della Juventus è il reparto che subirà i maggiori ritocchi nelle prossime sessioni di calciomercato, sia nell’immediato che in prospettiva futura. Se per gennaio la caccia è aperta a un regista puro per il gioco di Luciano Spalletti, per la prossima estate la dirigenza bianconera, guidata dall’AD Damien Comolli, ha riacceso i fari su un vecchio pallino che non è mai uscito dai radar della Continassa. Si tratta di Ederson, il centrocampista brasiliano classe 1999, attualmente colonna portante dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

