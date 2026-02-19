Gates rinuncia al vertice IA in India | il caso Epstein offusca la sua immagine e solleva dubbi sul suo ruolo globale

Bill Gates ha deciso di non partecipare al vertice sull’intelligenza artificiale in India a causa delle polemiche legate al suo coinvolgimento nel caso Epstein. La controversia ha attirato l’attenzione internazionale e ha portato il miliardario a riconsiderare la presenza all’evento, che avrebbe riunito esperti da tutto il mondo per discutere di innovazioni tecnologiche. La sua assenza ha sorpreso gli organizzatori e alimenta i dubbi sul suo ruolo nel settore globale dell’IA. La decisione è stata comunicata poche ore prima dell’inizio della conferenza.

Bill Gates rinuncia al vertice sull'IA in India: l'ombra del caso Epstein e le implicazioni globali. Bill Gates ha cancellato la sua partecipazione come relatore principale al vertice sull'intelligenza artificiale in India, un evento cruciale per il settore tecnologico globale. La decisione, comunicata dalla Fondazione Gates, arriva in un momento delicato, segnato dalla riemersione del suo nome nei documenti relativi al caso Jeffrey Epstein. Un altro rappresentante della Fondazione prenderà il suo posto all'evento. L'annuncio improvviso e le reazioni iniziali. La rinuncia di Gates ha colto di sorpresa molti osservatori, soprattutto considerando l'importanza crescente dell'India come hub tecnologico e il ruolo di primo piano che il fondatore di Microsoft riveste nel panorama dell'innovazione.