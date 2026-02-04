Caso Epstein Melinda contro l’ex marito Bill Gates | Risponda del suo comportamento

Melinda French Gates chiede pubblicamente all’ex marito di spiegare il suo comportamento, dopo che il nome di Bill Gates è emerso nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia legati al caso Epstein. La donna si unisce alle richieste di chiarimenti, sottolineando che nessuna ragazza dovrebbe trovarsi in simili situazioni. La vicenda riprende l’attenzione sui legami tra il fondatore di Microsoft e il controverso finanziere, alimentando nuove polemiche e domande sulla trasparenza di Gates.

(Adnkronos) – Melinda French Gates ha esortato a distanza l'ex marito Bill Gates a "rispondere del suo comportamento" dopo che il nome del fondatore di Microsoft è comparso nei nuovi documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj) legati al caso Epstein, aggiungendo che "nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa in quelle situazioni".

