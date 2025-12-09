Gas Sales Bluenergy mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup

Ilpiacenza.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo internazionale, affrontando mercoledì 10 dicembre alle 19:30 in diretta su Dazn la sfida di andata dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup contro lo Jihostroj Ceske al PalaPirastu di Cagliari.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna protagonista in Europa. Domani, mercoledì 10 dicembre alle ore 19,30 (diretta gratuita su Dazn) debutta in Cev Volleyball Cup al PalaPirastu di Cagliari: gara d’andata dei sedicesimi di finale, avversaria la formazione ceca dello Jihostroj Ceske. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 1-3 | Vittoria esterna di carattere

Superlega, Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta

Definito il calendario invernale della Gas Sales Bluenergy

gas sales bluenergy mercoled236Gas Sales Bluenergy in campo a Cisterna per la decima giornata di campionato - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la decima giornata e penultima di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata al Palasport Cisterna di Latina: domenica 7 dicembre (ore 18 ... ilpiacenza.it scrive