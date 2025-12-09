Gas Sales Bluenergy mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna in campo internazionale, affrontando mercoledì 10 dicembre alle 19:30 in diretta su Dazn la sfida di andata dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup contro lo Jihostroj Ceske al PalaPirastu di Cagliari.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna protagonista in Europa. Domani, mercoledì 10 dicembre alle ore 19,30 (diretta gratuita su Dazn) debutta in Cev Volleyball Cup al PalaPirastu di Cagliari: gara d'andata dei sedicesimi di finale, avversaria la formazione ceca dello Jihostroj Ceske.
