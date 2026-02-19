Una quantità di sangue impressionante la testimonianza choc di uno dei carabinieri

I carabinieri di Garlasco hanno descritto una scena scioccante alla prima visita nella villetta di via Pascoli. Quando hanno varcato la soglia, hanno trovato una quantità di sangue impressionante, che copriva gran parte del pavimento e delle pareti. La testimonianza di uno dei militari rivela il forte impatto visivo e la brutalità dell’accaduto. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre i dettagli raccolti sul luogo aiutano a ricostruire l’evento. La vicenda resta sotto i riflettori delle indagini in corso.

Una scena a dir poco raccapricciante quella che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri di Garlasco quando sono entrati per la prima volta all'interno della villetta dei Poggi, in via Pascoli. Ospite a Mattino Cinque, l'ex maresciallo dei Carabinieri Roberto Pennini ha raccontato quanto vissuto quel giorno, quando è stato chiamato a intervenire sul posto. Era il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi aveva perso la vita in modo orribile, e Roberto Pennin i non era in servizio. "Quella mattina ero di riposo, ma sono stato contattato dai colleghi per fare delle foto", ha infatti raccontato Federica Panicucci durante l'intervista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

