Garlasco i carabinieri che entrarono nella villetta | C' era un quantità di sangue impressionante

Ospiti in studio a "Mattino Cinque" i due carabinieri, Roberto Pennini e Gennaro Cassese, ricostruiscono quanto visto sul delitto di Garlasco la mattina del 13 agosto del 2007 nella villa della famiglia Poggi. "Quella mattina ero di riposo ma sono stato contattato dai colleghi per fare delle foto" spiega l'ex Maresciallo dei Carabinieri Roberto Pennini., "Andai quindi in caserma per prendere due macchine fotografiche: una analogica e una digitale. Arrivato in via Pascoli trovai Alberto Stasi poggiato su un muretto con un collega, mi sembrava abbastanza normale. All'interno del cortile c'era il personale del 118 e il medico che aveva appena fatto l'accesso, ho chiesto loro guanti e calzari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: "Nemmeno carabinieri si sporcarono"Il giudice Stefano Vitelli si interroga ancora sulla presenza del sangue nella villetta di Garlasco, ritenendo che nemmeno i carabinieri si siano sporcati le mani durante le indagini.

Garlasco, il racconto del carabiniere Roberto Pennini tra i primi a entrare nella villetta: "Piena di sangue"Roberto Pennini, ex maresciallo dei carabinieri, ricorda quel giorno in cui è stato tra i primi a entrare nella villetta di Garlasco:

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Delitto di Garlasco e Carabinieri con la terza media: davvero l’Arma ha niente da dire? Sulle parole del generale Garofano (e le cappellate) un silenzio inspiegabile; Garlasco, i dubbi del giudice Vitelli su Stasi e il sangue nella villetta: Nemmeno carabinieri si sporcarono; Garlasco, vestiti e un guanto sull’albero: cosa hanno trovato intorno alla villetta e che indagini sono state fatte.

Garlasco in TV, parlano i Carabinieri presenti sulla scena del delitto: Stasi non aveva graffi, Abbiamo sbagliato noiTra ricostruzioni tecniche, ricordi e chiarimenti attesi da anni, Mattino Cinque entra nel vivo del caso Garlasco con le ricostruzioni di chi per primo entrò in casa. libero.it

Garlasco, il racconto del carabiniere Roberto Pennini tra i primi a entrare nella villetta: Piena di sangueIl racconto dell'ex maresciallo dei carabinieri Roberto Pennini, tra i primi a entrare nella villetta in cui fu consumato il delitto di Garlasco. virgilio.it

I carabinieri del Ris i giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi trovarono diversi oggetti Nel dettaglio ecco cosa trovarono e cosa analizzarono i carabinieri del Ris vicino alla villetta di Garlasco facebook