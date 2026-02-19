Garlasco Andrea Sempio e il nodo dello scontrino di Vigevano La difesa deposita nuove indagini | È autentico

Si è dibattuto a lungo sulla veridicità dello scontrino del parcheggio di Vigevano, dove Andrea Sempio la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi sostiene di essersi recato. Ebbene, proprio oggi i legati dell’ormai 37enne hanno depositato alla Procura di Pavia una parte degli esiti delle indagini difensive per ribadire « l’autenticità » dello scontrino, elemento che Sempio indica da tempo come prova del suo alibi. Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno consegnato anche l’originale della ricevuta del parcheggio, ritenuta dalla difesa un tassello centrale. Si tratta di un passaggio formale importante, destinato a essere valutato dagli inquirenti nell’ambito del quadro probatorio complessivo Il dibattito sullo scontrino di Vigevano.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Garlasco, Andrea Sempio: Non sono tranquillo: nessuno lo sarebbe in questa situazione. No, non ho visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, Sempio in tv: Il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi? Mai visto; Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi, non l'ho mai visto, sono innocente.

Garlasco: nuove congetture sull'alibi crollato di Sempio e il mistero del pompiereA Mattino Cinque si discute sul nodo dello scontrino nelle indagini su Andrea Sempio nel caso Garlasco, dal dettaglio che cambia tutto all'alibi oggetto di teorie. libero.it

Oggi 19 febbraio la difesa di Andrea Sempio ha consegnato in Procura la sua relazione difensiva sull’autenticità dello scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. facebook

#Garlasco: un testimone smentirebbe che sia stato Andrea Sempio a fare lo scontrino a Vigevano nel 2007 #Mattino5 x.com