Andrea Sempio e i 14 punti di contatto con Chiara Poggi il Dna e gli oggetti nella villetta a Garlasco | cosa vogliono dimostrare i suoi avvocati

Sarebbero almeno 14 gli oggetti toccati sia da Andrea Sempio che da Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli a Garlasco nelle settimane prima dell’omicidio. È questo il nucleo della strategia difensiva del 37enne indagato per l’assassinio della ragazza. La linea tracciata dai legali punta sulla contaminazione involontaria per spiegare la presenza del Dna di Sempio sulle unghie della vittima, tracce ritenute compatibili con il profilo genetico della linea paterna dell’indagato. Una relazione tecnica dettagliata su questi potenziali punti di contatto sarà trasmessa alla procura di Pavia nei prossimi giorni. Open.online

"Noi concordiamo su tutti i punti della perizia super partes fatta per chiarire il DNA di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi" precisa la difesa di Andrea Sempio Poi svela quale sarà la loro strategia nella prossima udienza del 18 dicembre - facebook.com facebook

A #PingPong @GianluigiNuzzi “Sul movente di Andrea Sempio ci sono due ipotesi: la prima è che Chiara sia venuta a conoscenza di qualcosa contenuto nel PC di Stasi o dall’altra parte che abbia respinto una avance dell’amico del fratello minore”. In diretta x.com