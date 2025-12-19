Garlasco Andrea Sempio al ristorante con gli avvocati dopo l’udienza Il video di Liborio Cataliotti tra scherzi e risate

C’era anche Andrea Sempio, assente ieri in aula durante l’incidente probatorio, a cena con i suoi avvocati dopo l’udienza. Sempio appare in un video pubblicato su Instagram da Liborio Cataliotti, uno degli avvocati del pool difensivo. I quattro legali e l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, sono in una steakhouse, e Cataliotti, tra le risate, riprende i colleghi. La telecamera poi arriva a Sempio, Cataliotti inizialmente non lo riprende, poi lui si fa avanti. “Il video con il pool difensivo al gran completo – dice Cataliotti nella ripresa – Palmegiani, Baldi, Taccia. E non c’è il cliente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

