Il ’sostegno’ cesenate Garisenda un passo avanti Collaudati i tralicci rossi utilizzati anche a Pisa

I famosi tralicci che salvarono la Torre di Pisa tra pochi mesi arriveranno in città, probabilmente a primavera. Superato il collaudo nell'azienda Trevi-Soilmec di Cesena, ora la strada è in discesa. Obiettivo: mettere in sicurezza la Garisenda, la Torre malata simbolo di Bologna. Dopo il primo test (superato) sui 'pali' del marzo scorso, il passo avanti è che i tralicci hanno anche terminato il collaudo. Rossi, come previsto dalla Soprintendenza, a breve (si spera) verranno installati per sostenere la Garisenda. "Una buona notizia – spiega Raffaela Bruni, alla guida del Comitato del restauro –, il collaudo è riuscito.

Garisenda, collaudati i tralicci (rossi) utilizzati per ‘sostenerla’. “A primavera in città”A Bologna, tra pochi mesi, saranno installati i tralicci rossi che hanno già svolto un ruolo fondamentale nella conservazione della Torre di Pisa.

Garisenda, un passo avanti. Collaudati i tralicci (rossi) utilizzati anche a Pisa: A primavera in cittàBruni illustra il test eseguito dall’azienda Trevi-Soilmec di Cesena Le macchine messe in opera simulando il ’tiro’ che faranno con la Torre. Procede il lavoro per preparare l’area circostante al no ... msn.com

Garisenda: Lepore, entro fine anno area pronta per tralicciBOLOGNA, 30 OTT - Gli uffici tecnici del Ministero della Cultura ci hanno chiesto di chiarire alcuni aspetti sui restauri della torre Garisenda e abbiamo un altro appuntamento all'inizio di ... ansa.it

