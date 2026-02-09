Per i tralicci salva-Garisenda servono fondamenta robuste

Il piano per mettere in sicurezza la torre Garisenda diventa realtà. Il sindaco Matteo Lepore assicura che ora si lavora sulle fondamenta, fondamentali per garantire la stabilità dell’antico traliccio. La fase più concreta del progetto è iniziata, con lavori che puntano a rafforzare la struttura e a proteggerla nel tempo.

Il piano per salvare la Garisenda entra nella messa in sicurezza vera e propria, come assicura il sindaco, Matteo Lepore. Al centro del prossimo intervento ci sono i "maxi-tralicci", le strutture derivate dall'esperienza del restauro della Torre di Pisa, che avranno il compito di sostenere il.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

