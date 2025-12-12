Crisi Carcano chiesta un' audizione urgente in Regione | A rischio 500 posti di lavoro

La crisi della Carcano Antonio spa preoccupa lavoratori e istituzioni. Le organizzazioni sindacali e il consigliere Fragomeli hanno richiesto un’audizione urgente in Regione Lombardia, evidenziando il rischio di circa 500 posti di lavoro a causa delle difficoltà aziendali. La questione è al centro dell’attenzione istituzionale, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide e concrete.

La crisi della Carcano Antonio spa arriva sui tavoli della Regione Lombardia. Le organizzazioni sindacali e il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli hanno chiesto la convocazione urgente della quarta commissione attività produttive per discutere il futuro dell'azienda.

