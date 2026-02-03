Questa mattina sono emerse nuove indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 e sui Galaxy Buds 4 Pro. Secondo le ultime fonti, i due modelli dovrebbero arrivare sul mercato tra qualche settimana, con alcune differenze evidenti nel design e nelle funzioni. Si parla di nuove colorazioni e di un’immagine più chiara sulle tempistiche di lancio, che sembrano ormai vicine. Le anticipazioni si basano su leak affidabili, ma Samsung non ha ancora confermato nulla ufficialmente.

Questo profilo sintetico analizza le indiscrezioni più recenti sui Galaxy Buds 4 e sui Galaxy Buds 4 Pro, focalizzandosi su design, differenze tra i modelli, possibili colorazioni e sulle tempistiche di lancio, alla luce di leak e anticipazioni affidabili. design e caratteristiche principali dei galaxy buds 4 e 4 pro. Le nuove cuffie mostrano un profilo rinnovato con uno stelo rivisto e componenti di connettività visibili sul lato interno. I dispositivi integrano microfoni posizionati sia nella parte inferiore dello stelo sia nella parte superiore dell’auricolare, contribuendo a una migliore qualità delle chiamate e a un back vocale più chiaro. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy buds 4 serie nel leak più recente

Approfondimenti su Galaxy Buds 4 Serie

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Samsung Galaxy Buds 4 First Look Leaks

Ultime notizie su Galaxy Buds 4 Serie

Argomenti discussi: Samsung conferma (per sbaglio) Galaxy Buds 4 e 4 Pro prima del lancio; La serie Galaxy Buds 4 di Samsung potrebbe portare una piacevole sorpresa per il tuo portafoglio; Samsung Galaxy S26 e Buds 4: leakata la data del Galaxy Unpacked; Galaxy S26 Series e Galaxy Buds 4: svelati i prezzi europei.

Novità tech in arrivo: aggiornamenti Google, iPhone Fold e Galaxy S26 con Buds 4Google migliora Telefono, Nest Hub e Maps con funzioni più pratiche, Apple prepara il primo iPhone pieghevole con maggiore autonomia, mentre Samsung punta su Galaxy S26 e Buds 4, introducendo design a ... news.fidelityhouse.eu

Il design di Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro confermato da nuove immaginiLe nuove cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro si avvicinano al lancio e nuove immagini trapelate ne confermano il design. tuttotech.net

#Samsung ha anticipato per errore le Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro - facebook.com facebook

Google Pixel Buds 2a, non vi piacciono i colori In arrivo due nuove tonalità x.com