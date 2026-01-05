Studentessa del ' Moro' di Marcianise vince il premio nazionale ' Giovanni Grillo'

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise celebra il successo di Daniela Muselli, studentessa della classe II A, vincitrice del Premio Nazionale Giovanni Grillo. La giovane ha premiato con il suo monologo “Il Tricolore e il giuramento” l’impegno e l’amore per la Bandiera Italiana, trattando il tema “L’amore per la Bandiera Nazionale come impegno”. Un riconoscimento che valorizza l’impegno e la sensibilità degli studenti nel promuovere i valori civici

Grande soddisfazione all’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise: l’allieva Daniela Muselli, della classe II A, ha conquistato il Premio Nazionale Giovanni Grillo con il suo monologo intitolato “Il Tricolore e il giuramento”, dedicato al tema “L’amore per la Bandiera Nazionale come impegno. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Premio nazionale Giovanni Grillo, bando per le scuole medie e superiori Leggi anche: Concorso dedicato agli internati militari Premio nazionale Giovanni Grillo Bando per le scuole medie e superiori Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. MARCIANISE - L’alunna Muselli dell’Istituto comprensivo Moro vince il premio Giovanni Grillo e sarà premiata ala Camera - 07:59:40 Gentilissimi dirigenti scolastici e docenti referenti, carissimi ragazzi, è iniziata così la mail che ieri mattina il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise ... casertafocus.net Marcianise: studentessa precipita nel vuoto e muore durante le lezioni - Tragedia a Marcianise, in provincia di Caserta, dove questa mattina una studentessa di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal secondo piano della scuola media che frequentava. it.blastingnews.com Ci sono momenti che non chiedono di essere spiegati, ma solo abitati. Il tradizionale scambio di auguri al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è stato uno di questi: un tempo sospeso, semplice solo in apparenza, capace di tenere - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.