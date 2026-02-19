Furto choc a San Luca Rubati i gioielli che ornano la Vergine Ma l’icona è integra
A San Luca, un furto ha sconvolto la comunità: i ladri hanno rubato i gioielli che decorano l’icona della Vergine, lasciando però l’immagine intatta. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando il custode ha trovato la sagrestia in disordine. I malviventi sono entrati di notte, probabilmente forzando una porta secondaria. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le telecamere di sorveglianza. La chiesa rimane aperta, ma la preoccupazione tra i fedeli cresce.
"Quando sono entrato in sagrestia ho visto tutto a soqquadro. Per un attimo mi si è fermato il cuore. Ma poi mi sono avvicinato: la Madonna era ancora lì, sana e salva". Il risveglio di don Remo Resca, rettore del santuario di San Luca, è stato a dir poco traumatico. Come ogni mattina, don Remo alle 6 è andato ad aprire la chiesa che guarda dall’alto e protegge Bologna. "Mi sono subito reso conto che c’era stata un’intrusione". Gli armadi della sagrestia erano tutti aperti; anche le due casseforti che contenevano le offerte erano aperte. Ma soprattutto la teca che custodisce l’icona della Vergine col Bambino era aperta e il vetro che protegge la riza d’argento completamente distrutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina.
San Luca, furto sacrilego all’icona mariana: rubati preziosi dalla lastra argentata, indagini in corso.Un furto sacrilego ha scosso San Luca quando alcuni ladri hanno trafugato oggetti di valore dall’icona mariana, danneggiando la lastra argentata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaTentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca , dove si trova l’icona della Madonna , protettrice dei bolognesi. L’arcidiocesi spiega che ... gazzettadelsud.it
Bologna, furto nella basilica di San Luca: danneggiato il vetro della MadonnaL'arcidiocesi ha spiegato che è stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia ... tg24.sky.it
FURTO A SAN LUCA (2) Furto al Santuario della Madonna di San Luca, la dichiarazione del Sindaco Matteo Lepore. "Un’azione che offende tutta la comunità bolognese. La Madonna di San Luca rappresenta da secoli un simbolo identitario della nostra città, facebook
