A San Luca, un furto ha sconvolto la comunità: i ladri hanno rubato i gioielli che decorano l’icona della Vergine, lasciando però l’immagine intatta. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando il custode ha trovato la sagrestia in disordine. I malviventi sono entrati di notte, probabilmente forzando una porta secondaria. La polizia ha avviato le indagini e sta analizzando le telecamere di sorveglianza. La chiesa rimane aperta, ma la preoccupazione tra i fedeli cresce.

"Quando sono entrato in sagrestia ho visto tutto a soqquadro. Per un attimo mi si è fermato il cuore. Ma poi mi sono avvicinato: la Madonna era ancora lì, sana e salva". Il risveglio di don Remo Resca, rettore del santuario di San Luca, è stato a dir poco traumatico. Come ogni mattina, don Remo alle 6 è andato ad aprire la chiesa che guarda dall’alto e protegge Bologna. "Mi sono subito reso conto che c’era stata un’intrusione". Gli armadi della sagrestia erano tutti aperti; anche le due casseforti che contenevano le offerte erano aperte. Ma soprattutto la teca che custodisce l’icona della Vergine col Bambino era aperta e il vetro che protegge la riza d’argento completamente distrutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto choc a San Luca. Rubati i gioielli che ornano la Vergine. Ma l’icona è integra

