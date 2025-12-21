Furto all’Istituto Didattico di Nusco | scatta l’allarme sicurezza

Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, un furto ha colpito nuovamente l'Istituto Didattico di Nusco, nonostante il costante impegno delle Forze dell'Ordine locali nel monitoraggio e nella prevenzione.Questo episodio si inserisce in un contesto già segnato da precedenti simili, e ha portato.

furto all8217istituto didattico nuscoAncora un furto nella scuola di Nusco, il sindaco: ostacolo all’istruzione - Nonostante il costante impegno delle Forze dell’Ordine Locali nel servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio, un nuovo episodio di furto nella scuola di Nusco è avvenuto nella notte appena tra ... irpinianews.it

Nusco, furto alla scuola primaria nella notte: scomparso il materiale informatico - Nella notte fra venerdì e sabato scorso sono stati portati via computer e altro materiale informatico. ilmattino.it

