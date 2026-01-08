Nuova Ztl scatta l' ora X | le telecamere iniziano a multare Da quando sono attive sanzioni da 83 euro
Da oggi, la nuova Zona a Traffico Limitato nel centro città è ufficialmente operativa e le telecamere iniziano a rilevare le infrazioni. Dopo il periodo di sperimentazione, sono in vigore le sanzioni per chi transita nelle aree interdette, con multe che partono da 83 euro. È importante conoscere le nuove regole per evitare sanzioni e rispettare le norme di circolazione.
Dopo la lunga fase sperimentale, la nuova Ztl del centro entra effettivamente in funzione e i sistemi inizieranno a multare. L’annuncio arriva nella giornata di giovedì (8 gennaio) direttamente da palazzo Garampi. Partirà dal prossimo 29 gennaio la fase sanzionatoria del nuovo sistema di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: ZTL di Città Alta, Valverde e Tasso/Pignolo: telecamere attive in uscita dal 12 dicembre, multe dal 12 gennaio
Leggi anche: Le migliori telecamere da esterno a partire da 29 euro
Ascoli, scatta il giro di vite sui permessi auto: unico varco per chi ha il garage.
Elicottero in volo per tutto il pomeriggio, pattuglie sulle strade e Cacciatori nei punti sensibili. Nel Canturino scatta una nuova morsa dei carabinieri: le zone presidiate - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.