Furti a Roma nord ladro d' appartamento fermato dopo un inseguimento a piedi

Un ladro d'appartamento a Roma nord è stato fermato dopo un inseguimento a piedi. La polizia lo ha intercettato mentre scappava con la refurtiva, appena sottratta da un appartamento. L’uomo aveva appena forzato una porta e portato via alcuni oggetti di valore. La scena si è svolta in strada, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Il sospettato ora si trova in questura in attesa di ulteriori accertamenti.

Fermato dopo un inseguimento a piedi è stato trovato con la refurtiva appena fatta sparire da un appartamento di Roma nord. Un cittadino cileno di 21 anni, senza dimora e con precedenti, arrestato dai carabinieri. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia Roma Cassia, è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al 112, che indicava la presenza di una persona sospetta in via Vincenzo Filippone, in zona La Storta. I militari, giunti sul posto, hanno intercettato il giovane che, alla vista delle uniformi, ha tentato la fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sono riusciti a bloccare il soggetto in sicurezza.